ABD, içinde 100'den fazla yolcu bulunan Fransız Havayolları (Air France) uçağının ülkeye inişini engelledi. Bu engellemenin sebebi ise, tek bir yolcunun taşıdığı salgın riski.

Çarşamba günü Detroit kentine gitmesi planlanan uçak rota değiştirerek Montreal şehrine iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD'li yetkilileri Kongo kökenli bir yolcunun uçakta olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. ABD, Ebola salgını riski sebebiyle Kongo vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Kongolu adamın uçağa binmesiyle tüm uçağın Ebola tehlikesi taşıdığını belirten ABD, uçağın girişine izin vermedi.,

Air France şirketi sözcüsü olayla ilgili "Uçuş sırasında herhangi bir tıbbi acil durum yaşanmamıştır. Diğer tüm havayolu şirketleri gibi Air France da hizmet sunduğu ülkelerin giriş şartlarına ve yasal kurallarına uymakla yükümlüdür" açıklamasını yaptı.

Kongo gibi ülkelere sınırlarını kapatmayan Kanada'ya acil iniş yapan uçaktaki yolcuların ABD'ye alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

ABD TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Salgın riskini azaltmak isteyen ABD hükümeti sınır önlemlerini ve seyahat protokollerini hızla güncelledi.

Gümrük ve Sınır Koruma Birimi sözcüsü olay hakkında "Ebola virüsü riskini azaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğumuz giriş kısıtlamaları neticesinde bu yolcunun uçağa binişine hiçbir şekilde izin verilmemeliydi" açıklamasını yaptı.

Sağlık ekipleri pazartesi gününden itibaren yolcu kontrollerini en üst seviyeye çıkardı.

Yeni yürürlüğe girecek olan kurallara göre Kongo, Uganda ve Güney Sudan'dan gelen tüm uçuşların Virginia eyaletindeki Washington-Dulles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması zorunlu hale gelecek.

YENİ EBOLA SALGINI ALARMI

Afrika kıtasının merkezinde yayılan Ebola salgını uluslararası sağlık kuruluşlarını harekete geçirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti bünyesinde şu ana kadar doğrulanmış 51 vaka bulunuyor.

Bununla birlikte komşu ülke Uganda bünyesinde de virüsün izlerine rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus küresel yayılma riskinin halen düşük seviyede seyrettiğini bildirdi.

Yeni Ebola salgını sebebiyle an itibariyle 130'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.