Antalya’da yaşayan Serkan ve Rukiye Bozdağ çifti, hurdacıda parçalanıp "jilet" olmayı bekleyen 1985 model bir belediye otobüsünü, 3,5 yıllık dev bir emekle lüks bir malikaneye dönüştürdü. İşte 31 yıllık bir hayalin, küllerinden doğan hikayesi...

BABADAN MİRAS DİREKSİYON TUTKUSU

Serkan Bozdağ’ın hikayesi aslında 30 yıl önce babasının otobüslerinde başladı. O günlerde kalbine düşen otobüs sevdası, yıllar geçse de sönmedi. Hurdalıkta kaderine terk edilen 41 yaşındaki emektar aracı gördüğünde kararını verdi: Bu araç kesilip yok olmayacak, yaşayacaktı.

İÇİNDE YOK YOK: 1+1 MODERN DAİRE

Sıradan bir karavanın çok ötesinde tasarlanan bu "yürüyen saray", konforuyla beş yıldızlı otelleri aratmıyor. Bozdağ ailesi, minimal ama eksiksiz bir yaşam için her detayı düşünmüş:

Mutfak: Fırın, bulaşık makinesi ve modern mutfak donanımı.

Konfor: Klima, çamaşır makinesi, termosifon ve özel bir yatak odası.

Teknoloji: Çatıda güneş panelleri, jeneratör sistemi ve tam 1200 litrelik dev su deposu.

10 BİN BARAJINI AŞTILAR, SIRADA AVRUPA VAR

Son 1,5 yıldır iki çocukları, kedi ve köpekleriyle tam zamanlı göçebe bir hayat süren aile, şimdiden 10 bin kilometre yol kat etti. Çocukların mahremiyeti için yaşam alanını kapıyla ayıran çift, yolların tadını çıkarıyor.

Gittikleri her yerde meraklı bakışların odak noktası olan Bozdağ ailesinin yeni hedefi ise, bu emektar otobüsle Avrupa turuna çıkmak.