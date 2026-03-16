Cem YILDIRIM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi kapsamında Hakkari ve Şırnak’taydı. Dervişoğlu, PKK terörüyle 38 yıldır mücadele eden, 330 kişiyi şehit veren Babat Ailesinin iftar sofrasını ziyaret etti. Babat Ailesi, 1987’den beri PKK’ya karşı mücadeleyi bırakmadı. Aileden 30, aşiretten ise 300 kişiyi şehit verildi. Ailenin birçok ferdi gözünü, bacağını kaybetti.

‘SORUMLULUK’

İYİ Parti lideri önceki gün Şırnak’ta Osman Babat’ı ziyaret etti, aileyle birlikte iftar açtı. Şehit ailelerine sahip çıkmanın hem bir görev hem de sorumluluk olduğunu belirten Dervişoğlu, “Bu aziz vatan için bedel ödeyen o vakur yüreklerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için bir onurdur” diyerek X’ten paylaşım yaptı.

Hakkari’de de partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, açılım süreci konusunda gündeme gelebilecek yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, şunları söyledi: “Ben her şeyin yerinde ve zamanında konuşulmasını tercih ediyorum. Yetkili kurumlarımızla istişare ediyoruz, süreci doğru biçimde değerlendirmeye çalışıyoruz. Henüz ortada somut bir şey yokken tevatürlere göre hareket edemeyiz.”