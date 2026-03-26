Dudaktan Kalbe dizisiyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, yıllar önce şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale’ye yerleşmişti. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden oyuncu, doğayla iç içe kurduğu yeni hayatıyla yeniden gündeme geldi.

35 BİN METREKARELİK ARAZİ

İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşan Hakkı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arazi üzerine çiftlik kurdu. Oyuncu, bu alana bir de villa inşa ederek yaşamını burada sürdürmeye başladı.

300 BİN DOLARLIK YATIRIM

Saroz Körfezi manzaralı çiftliğinde sebze ve meyve üretimi yapan Hakkı, doğayla iç içe bir hayat yaşıyor. Yaklaşık 300 bin dolarlık yatırımla hayalini gerçekleştiren oyuncunun sade ve huzurlu yaşamı, takipçilerinden de büyük ilgi görüyor.

CEVİZ VE LİMON PAYLAŞIMI

Burak Hakkı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri sık sık takipçileriyle paylaşan oyuncu, özellikle limonlarıyla şaşırttı.

“Dün harika mucizelerle karşılaştık. Bu bölgede limon hayatta olmaz” notunu düşen Hakkı’nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Ünlü oyuncu ayrıca ceviz hasadını da, “Her kırışta taze bir doğallık, her lokmada emeğin tadı var” sözleriyle takipçileriyle paylaştı.