Yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda geçtiğimiz günlerde Rasim Ozan Kütahyalı ve 154 kişi gözaltına alınmıştı.

ŞİFRESİNİ VERMEDİ

İfadelerinin alınmasının ardından dün tutuklama istemiyle Adana Adliyesi’ne sevk edildi. MASAK raporundaki astronomik para trafiği nedeniyle kasa hesap olduğu düşünülen Kütahyalı’nın inceleme için telefon şifresini vermek istemediği öğrenildi.

Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

Kütahyalı'nın hesabının sadece para alan pasif bir hesap olmadığı hesabın katmanlama amacıyla kullanıldığı ve 51 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilenler arasında suç örgütü lideri Selahattin Akın Uzun da var.

Suç örgütü elebaşısı Selahattin Akın Uzun da ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’ programında konu Rasim Ozan Kütahyalı’ydı. ROK’un kendi cenahından Atakan Sönmez, Oğuz Polatbilek, Ferhat Murat ve Ali Turan’ın konuk olduğu programda. Kütahyalı’yı yerden yere vurdular. Ferhat Murat, AKP’ye en büyük zararı Kütahyalı’nın verdiğini söyleyip, “Onun AK Partili olduğunu düşünmüyorum. Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’li dostları var” dedi.

Öte yandan Cem Küçük, Kütahyalı için “5 yıldır görüşmüyorum irtibatımı kestim muhabbetim yok” dedi. Ahmet Hakan da “O kendisini AKP’ye çok yakın gösteren bir sahtekar” ifadelerini kullandı.