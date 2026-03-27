Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi Neom mega projesinin en iddialı parçalarından biri olan Trojena çöl kayak merkezi projesinde geri adım atma kararı aldı. Aktif uygulama aşamasında olan uluslararası sözleşmelerin iptal edilmesi, projenin yakın vadede tamamlanma ihtimalini ortadan kaldırdı.

MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Projenin durdurulmasına yönelik en somut veriler, yüklenici firmaların peş peşe yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı. İtalyan inşaat devi Webuild, dağlık bölgede yapay göl oluşturulması için planlanan 5 milyar dolarlık baraj inşaatı sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Benzer şekilde, Malezyalı Eversendai Corporation da proje için öngörülen devasa çelik tedarik anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Duruma yakın kaynaklar, bu feshin projenin "sonu anlamına geldiğini" ifade ediyor.

MALİYET ARTIŞI VE BÜTÇE KISINTILARI ETKİLİ OLDU

Trojena projesinde yaşanan krizin temel nedenlerinden birinin hızla artan maliyetler olduğu belirtiliyor. Neom belgelerine göre, projenin bütçesi 2023 yılı itibarıyla ilk tahminlerin iki katına çıktı. Suudi Arabistan yönetimi, artan inşaat zorlukları ve bütçe baskıları nedeniyle geçtiğimiz yıldan itibaren mega projelere ayırdığı kaynakları azaltmaya başlamıştı. Ayrıca, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve petrol endüstrisine yönelik etkilerin de bu kararda rol oynamış olabileceği değerlendiriliyor.

DAĞLARIN ORTASINDA TAMAMLANMAMIŞ TESİSLER KALDI

Ürdün sınırına yakın dağlık arazide birkaç yıldır devam eden inşaat çalışmaları sonucunda fütüristik yapılar ve metal iskeletler ortaya çıkmıştı. Mühendislerin otel yerleştirmek için dağın bir kısmını havaya uçurduğu ve yaklaşık 130 bin ton çelik kullanılması planlanan sahada, şu an sadece kum ve beton yatakları ile 30 metreyi aşan tamamlanmamış çelik yapılar bulunuyor.

3 kilometrelik yapay bir göle tuzdan arındırılmış su pompalayarak pistlerde kar üretilmesi planlanan tesis, "dünya standartlarında bir kış sporları merkezi" olarak tasarlanmıştı. İnşaatın durmasıyla birlikte, şirketlerin halihazırda tamamladıkları işler için ödeme alacakları ve faaliyetlerini sonlandırmaları karşılığında tazminat görecekleri bildirildi.