64 yaşındaki Jane Crummett, kronik sağlık sorunlarından kurtulmak amacıyla dört ay süren ekstrem bir beslenme deneyi gerçekleştirdi. Sadece yağlı balık tüketerek beslenen kadın, 11 kilo verdiğini ve kronik ağrılarının geçtiğini açıkladı.

60 GÜNDEN SONRA KENDİNİDAHA İYİ HİSSETMEYE BAŞLADIĞINI AKTARDI

Yıllardır topuk dikeni benzeri ayak altı ağrısı ve vücut genelinde yüksek enflamasyon ile mücadele eden Crummett, yaklaşık 90 kilogram ağırlığındayken ketojenik ve sadece et bazlı diyetleri denedi. Ancak beklediği sonucu alamayınca, "Dr. Boz" lakaplı Dr. Annette Bosworth’un tavsiyesiyle sardalya diyetine yöneldi.

Temmuz 2024’te başlayan deneyde Crummett, günde üç kutu suda konserve edilmiş sardalya tüketti. Her porsiyona iki yemek kaşığı yağ ekleyen gazi, bu rutini 120 gün boyunca sürdürdü. Deneyin 60. gününden itibaren kendisini daha iyi hissetmeye başladığını belirten Crummett, bir süre sonra açlık hissinin kaybolduğunu ifade etti.

4 AYIN SONUNDA VÜCUDUNDA BU DEĞİŞİMLERİ YAŞADI

Dört aylık sürecin sonunda Jane Crummett’in sağlık verilerinde şu değişimler kaydedildi: Toplamda 11 kilogram verildi. Kronik ayak ağrıları tamamen ortadan kalktı.

Kan şekeri seviyeleri stabilize oldu ve enerji seviyesinde artış gözlemlendi. Crummett, deney sonrası et temelli beslenmeye geri dönse de günde en az bir kutu sardalya tüketmeye devam ettiğini belirtti.

UZMANLAR UYARI YAPTI

Sardalyanın omega-3, D vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir "süper besin" olduğunu kabul eden Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uzmanları, bu tür tek tip diyetlerin risklerine dikkat çekti. Uzmanlar, bu beslenme şeklinde lif, kompleks karbonhidratlar ve meyve-sebzelerde bulunan çeşitli vitaminlerin eksik olduğunu vurgulayarak, tıbbi gözetim olmaksızın bu tür radikal değişikliklerin yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

Beslenme dengesinin önemine dair bir başka örnek ise YouTube içerik üreticisi Will Tennyson tarafından sergilendi. Tennyson, kısa sürede yüksek miktarda işlenmiş ve şekerli gıda tükettiği deneyinde; aşırı yorgunluk, motivasyon kaybı ve ani kilo alımı yaşadığını rapor ederek sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.