Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Avrupa Birliği’ne hızlı katılım konusundaki ısrarlı tutumu Kiev ile Avrupa başkentleri arasında yeni bir gerilim yarattı.

Washington’ın desteğinin belirsizleştiği bu dönemde Ukrayna'nın üyelik sürecini hızlandırma talebi Brüksel'de karşılık bulmuyor.

Ukraynalı yetkililer Avrupa Komisyonu'nu süreci yavaş yönetmekle suçlarken birliğin Ukrayna’ya en az Kiev’in Brüksel’e duyduğu kadar ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Görüşmelere katılan üst düzey bir yetkili ise bu duruma dair sert bir uyarıda bulundu.

Yetkili, "Üyelik bir hediye değildir. Belki de Kiev’de bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar var. Onlar bize borçlu olduğumuzu söylüyor ancak bu yaklaşım sürece yardımcı olmuyor" dedi.

AB liderleri Rusya ile süregelen savaşta Ukrayna’nın mali yapısını güçlendirmek ve silah alımını desteklemek amacıyla 90 milyar avroluk bir kredi paketine onay verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın itirazlarının aşılmasıyla serbest kalan bu devasa destek paketi Kiev’deki tansiyonu bir nebze düşürse de üyelik süreciyle ilgili temel kopukluk devam ediyor.

Birçok Avrupalı yetkili Zelenski ve ekibinin genişleme sürecinin nasıl işlediğine dair yeterli anlayışa sahip olmadığını düşünüyor.

Brüksel koridorlarında Ukrayna’nın maksimalist talepleri ile birliğin bürokratik gerçekleri arasındaki mesafe giderek açılıyor.

ZELENSKİ'DEN DÜRÜSTLÜK ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Kiev’in hızlı üyelik beklentilerinin gerçekçi olmadığını belirterek Ukrayna'nın beklentilerine set çekti.

Merz olası bir barış anlaşmasının bedeli olarak Ukrayna topraklarının bir kısmının artık Ukrayna’ya ait olmamasının gerekebileceğini dahi öne sürdü.

Fransa ve Almanya ise Ukrayna’nın tam üyelik yerine aşamalı bir süreçle sembolik kazanımlar elde etmesini öneriyor.

Bu plana göre Kiev’in tam üyeliğe ulaşması için en az on yıllık bir reform takvimini tamamlaması gerekiyor. Ancak bu teklif Ukrayna tarafında tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Zelenski kendisine sunulan kademeli üyelik fikirlerini kesin bir dille reddederek AB’ye "dürüstçe davranma" çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri ülkesinin sadece kendisini değil tüm Avrupa’yı ve ortak değerleri savunduğunu vurguladı.

"Ukrayna sembolik bir üyeliğe ihtiyaç duymuyor. Biz Avrupa’yı sembolik olarak değil her gün insanlarımızı kaybederek savunuyoruz" diyen Zelenski tüm diplomatlarına tam üyelik dışındaki hiçbir senaryoyu müzakere etmeme talimatı verdi.

Kiev yönetimi zamanla Brüksel’in daha gerçekçi bir tutum takınacağını ve Ukrayna’nın hak ettiği tam üyelik statüsünü tanıyacağını savunmaya devam ediyor.