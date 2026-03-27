2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Bosna Hersek, Galler karşısında 40 yaşındaki Edin Dzeko'nun golüyle hayata döndü. 51'de Daniel James'in golüyle galibiyete yaklaşan Galler, 86'da Dzeko'nun kafa golüyle yıkıldı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada seri penaltı vuruşlarına gidildi.

Bosna Hersek, ilk penaltısında kaleci Darlow engelini aşamadı. Ardından üst üste gelen başarılı penaltılarla skor 2-2 oldu.

Galler'in kabusu ise 3. penaltılarda başladı. Brennan Johnson ve Neco Williams, üst üste penaltı atışlarından yararlanamadı. İlk penaltı haricinde hata yapmayan Bosna Hersek ise Dünya Kupası Elemeleri play-off final biletini alan takım oldu.

FİNALDE RAKİPLERİ İTALYA

Bosna Hersek'in Dünya Kupası yolundaki son rakibi ise Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup eden İtalya oldu. İki takım, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Bosna Hersek'te karşı karşıya gelecek.