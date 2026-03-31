Hatice Aslan ile Mahir Günşiray, 40 yıllık arkadaşlıklarını romantik bir aşka dönüştürdü. İkilinin iletişimi, WhatsApp’taki eski sınıf grupları üzerinden yeniden başlamış ve kısa sürede sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 6 aydır birlikte olan çift, ilişkilerini saklamadan kamuoyuyla paylaştı.

''WHATSAPP'TA BAŞLADI''

Son olarak “Kıskanmak” dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Mahir Günşiray, Hatice Aslan’ın üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu ve 40 yıl boyunca görüşemediklerini dile getirmişti. Daha sonra WhatsApp üzerinden iletişim kurmaya başladıklarını ve üniversite arkadaşlarıyla tekne gezisi planlandığını açıklamıştı. Fakat plana sadece Hatice Aslan katılabilmişti. WhatsApp'ta başlaya bu sohbetlerin aşka dönüşmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmişti.

''ÇOK SEVİYORUM''

Hatice Aslan ise duygularını, “Çok seviyorum. Daha 6 ay oldu ama hep ortadaydık. Saklamak gibi kaygımız yoktu” sözleriyle ifade etti. Çiftin aşkı, magazin dünyasında büyük ilgi gördü.