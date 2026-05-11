Danimarka Ligi Şampiyona Grubu'nun 9. haftasında Aarhus, ligin dişli ekibi Brondby'nin konuğu oldu. 3'te Henrik Dalsgaard ve 26'da Kevin Yakob'un golleriyle skoru tayin eden Aarhus, 2-0 galip gelerek 40 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Bu galibiyetin ardından puanını 64'e yükselten Aarhus, teknik direktör Jakob Bendix liderliğinde bitime 1 hafta kala en yakın takipçisi FC Midtjylland'ın 4 puan önünde şampiyon oldu. Son hafta öncesinde şampiyonluğu garantileyen Aarhus, 1986'dan sonra ilk kez Danimarka'da şampiyonluk yaşadı.

İKİNCİLİK KABUSU

Öte yandan ligde sezonu Aarhus'un ardında ikinci sırada yaşayan Midtjylland ise üst üste ikinci kez şampiyonluğu kaçırıp ligi ikinci sırada tamamladı. Midtjylland'da 23 yaşındaki milli futbolcumuz Aral Şimşir, Danimarka Superliga'da bu sezon 21 maçta 8 gol ve 13 asist ile 21 gol katkısı sağlayarak öne çıkan isimlerden oldu.