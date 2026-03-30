Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, çok sayıda öğrenciye, kınama ve uzaklaştırma cezası vermişti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ankara İdare Mahkemeleri, 5 öğrencinin açtığı davada Rektörlük işlemlerinin yürütmesini durdurdu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nce ceza verilen öğrencilerden birisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Antropoloji Bölümü öğrencisi T.O, üniversite yönetiminin 26 Şubat tarihli kararıyla "yükseköğretim kurumundan toplam iki yarıyıl uzaklaştırma" disiplin cezası aldı. T.O, cezanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Ankara 27. İdare Mahkemesi, "dava konusu disiplin cezasının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine" dikkati çekerek, "davalı idarenin ilk savunması alınıncaya veya savunma için verilen süre geçirilinceye kadar işlemin yürütülmesinin durdurulması gerektiği" sonucuna vardı.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi I.T ise 17 Nisan 2025'te Beytepe Yerleşkesi Rektörlük önünde yaşanan olaylarda "güvenlik görevlilerine müdahale ederek görevlerini engellediği" gerekçesiyle aldığı "iki yarıyıl uzaklaştırma" cezasını yargıya taşıdı. Davada, "öğrencinin kimseye cebir ve şiddet uygulamadığı, barışçıl bir yürüyüşe katıldığı, soruşturmanın usule uygun yürütülmediği ve lehe delillerin toplanmadığı" öne sürülerek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi. Ankara 19. İdare Mahkemesi, "dava konusu işlemin eğitim hakkına ilişkin olması ve uygulanması halinde etkisinin tükenecek nitelikte bulunması" nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevapları alınıncaya kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

"DAVACININ EĞİTİMİNİ AKSATIR"

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi D.T de hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda verilen "iki yarıyıl uzaklaştırma" cezasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, "dava konusu işlemin iki yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası olması ve davacının eğitiminin aksamasına sebep olacak nitelikte bulunması" nedeniyle uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bir işlem olarak görüldüğünden, davalı idarenin savunması ve ara karar cevapları alınıncaya kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına" karar verdi.

"AİHM, AYM, YARGITAY VE BAM İÇTİHATLARINDA BARIŞÇIL OLMASI KOŞULUYLA BU TÜR ETKİNLİKLER YAPILABİLİR"

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi A.K, kampüs içindeki rektörlük binası önünde "güvenlik görevlilerin sözlü uyarılarına rağmen fiziki müdahalede bulunarak görevlerini yapmalarını engellemeye yönelik davranışlar sergilediği" iddiasıyla aldığı "bir yarıyıl uzaklaştırma" cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. A.K.'nin avukatı, "disiplin cezası kararının hukuka aykırı olduğunu, olayın toplantı ve gösteri yürüyüşüne yönelik hukuksuz bir müdahale sırasında gerçekleştiğini, AİHM, AYM, Yargıtay ve BAM içtihatlarında barışçıl olması koşuluyla bu tür etkinliklerin yapılabileceğinin ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini" belirterek, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ankara 25. İdare Mahkemesi de dava konusu işlemin eğitim-öğretim hayatına ilişkin olması, öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına yol açması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması gerekçesiyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevapları alınıncaya kadar işlemin yürütmesini durdurdu.

Hacettepe Üniversitesi'nde ceza alan bir başka öğrenci Ö.Ö de "yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle verilen "bir yarıyıl uzaklaştırma cezası"nın iptali ve yürütmesini durdurulması istemiyle dava açtı. Bu davaya bakan Ankara 15. İdare Mahkemesi de "dava konusu işlemin eğitim öğretim hakkına ilişkin olması, eğitim sürecinin devam etmesi ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bulunması" nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevapları alınıncaya kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.