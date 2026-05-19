Son yıllarda açık deniz rüzgar türbinlerinin boyutları hızla büyürken, bu yapıları denize yerleştirmek için kullanılan ekipmanlar da yetersiz kalmaya başladı. Yeni nesil türbinlerin bazıları 250 metreyi aşan yüksekliğe ve binlerce ton ağırlığındaki temellere sahip oluyor.

Japonya’da geliştirilen yeni vinç gemisinin özellikle bu dev yapılar için kullanılacağı belirtiliyor. Geminin büyük monopile temelleri ve ağır çelik parçaları tek seferde kaldırabilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

DENİZİN ORTASINDA DEV YÜKLER KALDIRACAK

Yeni geminin en dikkat çeken özelliği yaklaşık 5 bin tonluk kaldırma kapasitesi oldu. Bu kapasite sayesinde çok büyük rüzgar türbini parçaları doğrudan açık denizde monte edilebilecek.

Projede ayrıca gelişmiş denge sistemleri ve güçlü konumlandırma teknolojileri kullanılacağı belirtiliyor. Böylece gemi sert hava koşullarında bile sabit kalabilecek.

YENİ NESİL ENERJİ PROJELERİNDE KULLANILACAK

Uzmanlara göre açık deniz rüzgar enerjisi sektöründeki en büyük sorunlardan biri dev ekipmanların taşınması ve kurulumu. Yeni geminin özellikle Asya’daki büyük enerji projelerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Şirket yetkilileri, geminin yalnızca rüzgar türbinleri için değil, ağır deniz mühendisliği projelerinde de kullanılabileceğini açıkladı.

2028’DE HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

Dev vinç gemisinin yapım çalışmalarının sürdüğü ve 2028 yılında hizmete alınmasının hedeflendiği belirtildi. Uzmanlar, geminin tamamlanmasının ardından dünyanın en güçlü açık deniz inşaat gemilerinden biri olacağını düşünüyor.