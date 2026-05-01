Avustralya'nın kuzeyindeki ücra bir kasabada, 5 yaşındaki Avustralya yerlisi aborijinal bir kız çocuğunun öldürülmesinden sonra sokaklar savaş alanına döndü.

Küçük çocuğu katleden suçlu yakalanmış olsa da, bu haber bölge halkını rahatlatmaya yetmedi.

Aborijinal gelenekleri sebebiyle isimsiz kalan küçük kız geçen Cumartesi gecesi kaybolmuştu.

Yetkililer Perşembe günü öğle saatlerinde olay yerinin yaklaşık beş kilometre güneyinde kızın cansız bedenini buldu.

Katil ise küçük kızın cenazesinden saatler sonra yakalandı, ancak zanlıyı yakalayan polis değil öfkeli halk oldu.

Kısa süre sonra Alice Springs kasabasında yakalanan 47 yaşındaki şüpheli Jefferson Lewis yerel halkın saldırısına uğradı.

Polis müdahale etmeden önce kalabalık tarafından bayıltılana kadar dövülen Lewis ağır yaralandı.

'İNTİKAM' İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Emniyet teşkilatı zanlının yakalanmadan önce topluluk içinden birilerinden yardım aldığından şüpheleniyor.

Kuzey Bölgesi Polis Komiseri Martin Dole konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Zanlının dün gece Alice Springs'te aniden ortaya çıkabilmesi birilerinin ona yardım ettiğini gösteriyor. Bu kişilere mesajım şudur ki dikkatli olun çünkü sizin de peşinizdeyiz." dedi.

Şüphelinin yerel bir hastaneye götürülmesiyle kriz daha da tehlikeli bir hale geldi. Yüzlerce öfkeli kasaba sakini hastane önünde toplanarak zanlının öldürülmesini talep etti.

"İntikam" naraları atan kalabalık polise taş ve şişelerle saldırdı. Çıkan arbedede araçlar ateşe verildi, sokaklar savaş alanına döndü.

Güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişilik grubu kontrol altına almak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı.

Olaylar sırasında birkaç polis memuru yaralanırken sokaklar ertesi güne yağma izleri ve enkaz yığınlarıyla uyandı.

Komiser Dole cuma günü yaptığı açıklamada "Kasaba sakinlerinden Jefferson'ın darp edildiğine dair sayısız ihbar aldık. O sırada hem polis memurlarımız hem de yardıma gelen sağlık ekipleri saldırıya uğradı. Yaklaşık 200 kişilik grup onlara karşı cephe alsa da memurlarımız Lewis'i hastaneye ulaştırmayı başardı." denild

'SİSTEM BİZE DESTEK OLMUYOR'

Alice Springs sokaklarındaki öfke polisin müdahalesine rağmen dinmek bilmedi. Yerel Arrernte halkından Harley Myers polisin katil zanlısını halktan koruduğunu savunarak sistemin kendilerine sahip çıkmadığını dile getirdi.

Myers "Sistem bize destek olmuyor ve kendi geleneksel adaletimizi uygulamamıza izin vermiyor. Hepimiz birleştik çünkü bu acı hepimizi yakıyor. Daha yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü. Bu durum çocuklarımızdan herhangi birinin başına gelebilirdi. Bunun çocuklarımızdan birinin başına gelmesini asla istemiyorum" dedi.

Topluluk içindeki bu huzursuzluk polisin zanlıyı güvenlik gerekçesiyle Darwin şehrine nakletmesine neden oldu.