Vancouver Adası’nın güneybatısındaki Barkley Sound bölgesinde Şubat ortasından itibaren toplanmaya başlayan binlerce ringa balığı, kıyı şeridinde devasa bir biyolojik hareketliliğe yol açtı. Dişi balıkların yumurtalarını deniz çimenlerine ve kayalara bırakması, erkek balıkların ise suya sperm salması sonucu okyanusun rengi büyük bir değişim gösterdi. Uzaydan dahi net şekilde seçilebilen bu bulanık turkuaz görüntü, Landsat 9 uydusu tarafından 19 Şubat 2026 tarihinde Forbes Adası yakınlarında kayıt altına alındı.

50 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bilimsel kayıtlar, ringa balığı sürülerinin 1970’li yıllardan bu yana aynı korunaklı ve düşük tuzluluk oranına sahip alanları tercih ettiğini gösteriyor. Ada Deniz Su Çalışma Grubu (IMAWG) biyoloğu Jessica Moffatt, balıkların kayalık zemin ve akıntılardan korunma imkanı sunan Barkley Sound gibi bölgeleri kolektif bir hafıza veya kalıtsal davranışla nesillerdir kullandığını belirtti. 2026 yılındaki gözlemler, sürülerin 13 Şubat'ta toplanmaya başladığını ve en yoğun aktivitenin 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiğini ortaya koydu.

EKOSİSTEMDEKİ ZİNCİRLEME REAKSİYON

Kısa süren ancak yoğun enerji patlamasına neden olan bu üreme faaliyeti, bölgeye çok sayıda yırtıcı hayvanı da çekiyor. Balinalar ve deniz aslanları suda avlanırken; kartallar, kurtlar ve ayılar yumurtalarla beslenmek üzere kıyı şeridinde toplanıyor. Pasifik ringa balıkları, somonlardan deniz kuşlarına kadar geniş bir tür yelpazesini destekleyen "yem balığı" statüsüyle ekosistemin merkezinde yer alıyor.

UYDU TEKNOLOJİSİYLE KESİNTİSİZ İZLENİYOR

Geçmişte hava araçları ve dalgıç gözlemleriyle sınırlı kalan takip çalışmaları, artık yüksek çözünürlüklü uydu verileriyle küresel ölçekte yürütülüyor. Victoria Üniversitesi araştırmacıları, on yıllara yayılan uydu görüntülerini analiz ederek balıkların kıyı habitatlarını kullanım modellerini ve su koşullarındaki değişimleri takip ediyor. Bu veriler, iklim değişikliği ve deniz ekosistemindeki bozulmaların erken tespiti için kritik bir gösterge kabul ediliyor.