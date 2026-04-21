Keçiörengücü’nün tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ’ın 1-0 yenildikleri maçın ardından “Kayırılıyor” diye gündeme getirdiği Esenler Erok, Süper Lig’e çok yakın. Sezonun bitimine 2 hafta kala Erok, 1 puanla Amed’in önünde ikinci sırada. İstanbul ekibi için hayal denilen Süper Lig gerçek olmak üzere. Peki nereden çıktı bu Erok? 1959’da Kasımpaşa’da kuruldu. Yeşil-sarılılar amatördeyken takım kadrosunda yer alan en önemli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Hatta TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bile Erok’ta oynamış.

ÇOCUKLUĞUMUN TAKIMI!

Erdoğan, yıllar önce “Başakşehir’i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var, o proje takımı da mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir’in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. Başarılı gidiyor” demişti. Ondan sonra uçuşa geçti. Para sıkıntısı yaşamayan kulübün başkanlığını TOYA Yapı’nın patronu Zafer Topaloğlu yapıyor. AKP’nin içinden biri olan Topaloğlu, 2020’de Ayşe Şahin ile evlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliğini yaptı.