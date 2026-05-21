1968 yılında kurulan ve açık hava rekreasyon sektörünün köklü markaları arasında yer alan West Marine, tüketici harcamalarındaki gerileme ve operasyonel maliyetlerin artması gerekçesiyle iflas mahkemesine başvurdu. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada; pandemi sonrası değişen harcama alışkanlıkları, yüksek enflasyonist baskılar ve dönemsel olumsuz hava koşullarının şirketin nakit akışını sürdürülemez noktaya getirdiği ifade edildi.

TOPLAM BORCU 549 MİLYON DOLARI AŞTI

Mahkemeye sunulan yasal belgelere göre, West Marine’in toplam borç yükümlülüğünün 549 milyon doların üzerinde olduğu saptandı. Şirketin faaliyet gösterdiği ticari alanlara ait yıllık kira giderlerinin ise 50 milyon dolar barajını aştığı kaydedildi. Şirket CEO'su Paulee Day, makroekonomik şartlar doğrultusunda tüketicilerin harcama önceliklerini değiştirmesinin satış gelirlerinde sert bir düşüşe yol açtığını doğruladı.

KONTROLÜN ALACAKLILARA DEVREDİLMESİ GÜNDEMDE

Mali krizle mücadele kapsamında alacaklı konsorsiyumu ile geçici bir yeniden yapılandırma anlaşmasına varan West Marine, mahkeme gözetimi altında yeni yatırımcı arayışlarını sürdürecek. Sürecin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşılık, şirketin yönetim kontrolünün tamamen alacaklı taraflara devredilmesini içeren alternatif planlar da masada bulunuyor.

200 MAĞAZA VE 2 BİN 600 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Yeniden yapılanma stratejisi uyarınca, ciro ve kârlılık performansları düşük saptanan şubelerin kademeli olarak kapatılması planlanıyor. Güncel faaliyet raporlarına göre West Marine, ABD'nin 34 eyaleti ile Porto Riko genelinde toplam 200 mağaza ve 2 bin 600 kişilik istihdam hacmiyle operasyonlarını yürütüyordu.