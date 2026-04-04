Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G altyapısına yönelik hazırlıklarının 2016 yılına dayandığını belirtti. Sürecin yasal ve teknik aşamalarına değinen Uraloğlu:

“2016'da 4,5G'ye geçtiğimizden hemen sonra başladığımız bir süreç. 2019'da lisanslarını verdik geçen yıl ihalesini yaptık. 1 Nisan itibarıyla devreye alındı. Günlük hayatta 10 kat hız getirecek” dedi.

TEKNİK KAPASİTE VE ALTYAPI PLANLAMASI

CNN Türk canlı yayınında sistemin kullanımına yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, hız performansının baz istasyonu konumlandırmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ifade etti. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi için öngörülen süreyi açıklayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"'Ben 10 kata ulaşamadım' diye eleştiri yapanlar oldu. Sizin baz istasyonuna uzaklığına göre mevcut hızınız 10 kat hıza ulaşmayabilir ama 2 yıl içinde bu sorunları da çözeceğiz” dedi.

TARİFELERE ZAM GELECEK Mİ?

Vatandaşların 5G kullanımıyla birlikte ek bir maliyetle karşılaşıp karşılaşmayacağına dair soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, fiyatlandırmanın BTK denetiminde olduğunu hatırlattı. Tavan fiyat uygulamasına dikkat çeken Uraloğlu, ücretlendirme politikasını şu sözlerle netleştirdi:

“BTK yılda 2 kez tavan fiyat yayınlıyor. Hiçbir operatör onun üzerine geçemez. Biz Nisan ve son baharda bunları güncelliyoruz. 4,5G'den 5G'ye geçişte kesinlikle bir zam ya da tarife değişikliği olmayacak” şeklinde açıklama yaptı.