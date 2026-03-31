Teknoloji alanında yeni bir dönem başladı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Türkiye, dijital dönüşümündeki yeni aşaması olan 5G teknolojisinin resmi başlangıcını gerçekleştirdi.
Törenin ilerleyen dakikalarında çeşitli illerin valileriyle kurulan 5G üzerinden canlı görüntülü bağlantılar sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile yaptığı görüşme esnasındaki diyalog kameralara yansıdı.
Ekranda görüntü ayarlaması yapılmasını isteyen Erdoğan'ın, "Zoom yapalım. Siz zoomlamayı bilmiyorsunuz galiba" şeklindeki çıkışı törenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.