Mısır Premier Ligi'nde Ismaily SC, deplasmanda Wadi Degla'ya 2-1 mağlup oldu. Ligin köklü ekibi, bu yenilginin ardından 1957-58 sezonundan sonra ilk kez ikinci lige geriledi.

Tarihinde üç Mısır Ligi şampiyonluğu bulunan Ismaily SC'nin müzesinde iki de Mısır Kupası bulunuyor. Ayrıca 1969 yılında Afrika Şampiyon Kulüpler Kupası'nı da kaldırarak Mısır'da bu başarıyı ilk eden takım oldular.

Ismaily'yi 2-1'le devirerek ikinci lige iten Wadi Degla ise puanını 48'e çıkararak ligde kalma yarışına devam etti.