Jilin eyaletine bağlı Changchun şehrinde 16 Mart tarihinde başlayan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, aralarında Alman çoban köpeği, Golden Retriever, Labrador ve Corgi cinsi köpeklerin bulunduğu bir grubun işlek otoyollarda toplu halde hareket ettiği görüldü. Görgü tanıklarının ve yerel kurtarma ekiplerinin ifadelerine göre, farklı cinslerden oluşan bu sürü, yaralı bir Alman çoban köpeğini merkeze alarak ve birbirlerini kollayarak köylerine ulaşmayı başardı.

YARALI ARKADAŞLARINI KORUYARAK OTOYOLU GEÇTİLER

Olayı ilk kez otoyolda görüntüleyen Lu soyadlı bir vatandaş, "Da Pan" isimli bir Corgi'nin sürüye liderlik ettiğini ve grubun her birkaç adımda bir durarak arkada kimsenin kalmadığından emin olduğunu belirtti. Tanıklar, hayvanların başıboş köpekler gibi değil, belirli bir hedefe yönelmiş ve hiyerarşik bir koruma kalkanı oluşturmuş bir grup gibi hareket ettiklerini bildirdi. Hayvanların, sahiplerine kavuşmak için tarım arazilerini ve tehlikeli otoyolları aşarak toplamda 17 kilometre yol kat ettikleri saptandı.

KESİP SATMAK İÇİN ÇALMIŞLAR

Gönüllü kurtarma ekipleri ve hayvan hakları savunucuları, köpeklerin köpek eti satan işletmeler tarafından sahiplerinden çalındığını ve nakil aracından kaçtıklarını öne sürdü. Çin'in kuzey bölgelerinde kış aylarında köpek eti tüketiminin devam ettiği bilinirken, işletmelerin maliyetler nedeniyle çiftlik kurmak yerine evcil hayvan hırsızlığına başvurduğu ifade ediliyor. 19 Mart itibarıyla üç farklı aileye ait oldukları belirlenen 7 köpeğin tamamı sahiplerine teslim edildi. Köpeklerin sahipleri, hayvanların kesilip satılmadan önce kaçabilmiş olmalarını "büyük bir şans" olarak nitelendirdi.

YASAL BOŞLUKLAR TARTIŞILIYOR

Olay sonrası Çin genelinde köpek eti tüketimine yönelik federal bir yasağın bulunmaması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mevcut yasalar çerçevesinde köpek hırsızlığı, hayvanın maddi değerine göre hapis veya para cezasıyla sonuçlanabiliyor; ancak tüketim noktasında ülke çapında bir kısıtlama bulunmuyor. Shenzhen, 2020 yılında kedi ve köpek eti tüketimini yasaklayan ilk şehirlerden biri olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, 17 kilometrelik bu "kurtuluş yürüyüşünü" örnek göstererek, hayvan koruma mevzuatındaki eksikliklerin giderilmesi ve yasal korumaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.