Krkonose dağlık bölgesinde tesadüfen bulunan hazine, iki ayrı metal kutu içerisinde muhafaza edilmiş halde gün yüzüne çıkarıldı. İlk etapta taş duvardaki bir çatlağa gizlenmiş alüminyum kutuyu fark eden dağcılar, kutu içerisinde kumaşlara sarılmış 598 adet altın sikke tespit etti. Bu noktadan yaklaşık bir metre uzaklıkta bulunan ikinci bir demir kutudan ise altın ve gümüşten yapılmış 16 sigara kutusu, 10 bilezik, cüzdan, pudra kutusu ve çeşitli kişisel eşyalar çıktı. Toplam ağırlığı 6,8 kilogramı bulan değerli eşyalar, incelenmek üzere Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim edildi.

7 ÜLKEYE AİT HAZİNE

Doğu Bohemya Müzesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Nowak, buluntunun içerdiği değerli metal miktarı bakımından sıra dışı olduğunu vurguladı. Uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, madeni paraların 1808 ile 1915 yılları arasında basıldığı; Fransa, Türkiye, Belçika, Romanya, İtalya, Rusya ve Avusturya-Macaristan gibi 7 farklı ülkeye ait olduğu belirlendi. Bazı sikkelerin bileşiminden hareketle, hazinenin 1930’lu yıllara kadar kullanımda olduğu saptandı.

YILLARCA ORMANDA GİZLENMİŞ

Hazinenin kime ait olduğu konusu gizemini korurken, araştırmacılar birkaç farklı senaryo üzerinde duruyor. Hazinenin, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi işgalinden kaçan aileler veya sınır dışı edilme korkusu yaşayan Alman vatandaşları tarafından, daha sonra geri alınmak üzere saklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Müze yetkilileri, sahiplerinin etnik kökenini (Çek, Alman veya Yahudi) belirlemenin mevcut verilerle imkansız olduğunu ifade etti.

BULAN KİŞİLERE YÜZDE 10 ÖDEME YAPILACAK

Müze yönetimi, yasal süreçler kapsamında hazineyi teslim eden turistlere toplam değerin yüzde 10’u oranında komisyon ödeneceğini açıkladı.