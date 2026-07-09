"Taşacak Bu Deniz" dizisinin Esme'si Deniz Baysal ile müzisyen eşi Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliği sona eriyor. 6 Eylül 2019'da Çeşme'de görkemli bir düğünle evlenen çiftin boşanma sürecine girdiği öne sürüldü.

'FİKİR AYRILIKLARI VE İLGİSİZLİK' İDDİASI

Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Oyuncunun, evlilikte yaşanan fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baysal'ın boşanma sürecinde evini de ayırdığı öğrenilirken, çiftin anlaşmalı olarak yollarını ayırmak istediği ancak uzlaşma sağlanamaması nedeniyle davanın çekişmeli olarak devam edeceği ifade edildi.

GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Şu sıralar İzmir'de ailesinin yanında olduğu öğrenilen Deniz Baysal'ın, süreçte doğabilecek spekülasyonların önüne geçmek amacıyla dava dosyası için gizlilik kararı aldırdığı belirtildi.

ÇEŞME'DE EVLENMİŞLERDİ

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.

3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018’de tarihinde nişanlanan Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme Momo Beach’te yakınlarının davetli olduğu romantik bir düğün ile dünyaevine girmişti.

Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

“Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”