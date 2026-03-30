Almanya'da 1952 yılından bu yana kuşakları ağırlayan ve bölgenin en köklü eğlence merkezlerinden biri olan Erlebniswelt Ratingen, iflas sürecinin ardından faaliyetlerine kalıcı olarak son verdi.

74 yıl boyunca ailelerin vazgeçilmez duraklarından biri olan ve pek çok kişinin çocukluk anılarında iz bırakan parkın kapanış kararı, bölge halkı ve sadık ziyaretçileri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

İŞLETMENİN GİRİŞİMLERİ BOŞA ÇIKTI

İşletmecilerin tesisi kurtarmak ve sürdürülebilir bir yapılanma sağlamak adına yürüttüğü uzun soluklu girişimler, güvenilir iş ortaklıklarının kurulamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

İflasın kesinleşmesiyle birlikte parkın bu yaz sezonunda kapılarını açmayacağı açıklandı. Google Haritalar gibi dijital platformlarda da "kalıcı olarak kapalı" şeklinde güncellenen tesisin yeniden faaliyete geçme ihtimalinin bulunmadığı belirtilirken, alanın tahliye edilme süreci resmen başlatıldı.

HATIRALARI SATIŞA ÇIKTI

Parkın emektar isimlerinden Heike Waerder’in evi gibi benimsediği bu devasa alanın boşaltılmasıyla birlikte, bir dönemin efsaneleşmiş hatıraları da satışa sunuluyor. İşletme yönetimi, parkın dekorasyon parçalarını ve ekipmanlarını hatıra olarak saklamak isteyen ziyaretçilere satış imkanı tanırken, kalan eşyalar için geniş kapsamlı bir bit pazarı düzenleme seçeneğini de gündemine aldı.