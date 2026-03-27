İspanya, kırsal bölgelerdeki nüfus kaybını durdurmak ve boşalan köyleri canlandırmak amacıyla yabancı uyruklulara yönelik çeşitli yerleşim programları başlattı. Benzer bir uygulama İsviçre'nin Albinen köyünde de yürürlüğe girdi.

15 BİN EURO HİBE VERİLECEK

İspanya'nın Extremadura bölgesinde uygulanan "Live in Ambroz" programı kapsamında, bölgeye taşınmayı kabul eden dijital göçebelere 15.000 Euro’ya (yaklaşık 766 bin lira) kadar mali destek sağlanıyor. Programa katılım için en az iki yıl boyunca bölgede yaşama şartı aranıyor.

ORTALAMA 3 SAAT DAHA FAZLA GÜNEŞ IŞIĞI ALIYOR

Resmi verilere göre, bölge Londra gibi şehirlere kıyasla günlük ortalama 3 saat daha fazla güneş ışığı alırken, yaşam maliyetlerinin de daha düşük olduğu belirtildi. Bölgede üç yatak odalı konutların aylık kira bedelleri ortalama 690 Euro civarında seyrediyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya platformunda yayımlanan bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla İspanya’da boş köyleri canlandırma girişimlerinin genişletilmesi hedefleniyor. Genç nüfusun iş imkanları nedeniyle şehirlere göç etmesi sonucu boş kalan kasabaların, bu teşviklerle yeniden ekonomik ve sosyal canlılık kazanması planlanıyor.

İSVİÇRE DE BENZER BİR TEKLİF SUNUYOR

İspanya’nın yanı sıra İsviçre de benzer bir teşvik modeli uyguluyor. Albinen köyüne yerleşmek isteyen 45 yaş altı bireylere;

Yetişkin başına: 25.000 CHF (yaklaşık 23.600 £)

Çocuk başına: 10.000 CHF (yaklaşık 9.400 £) ödeme yapılıyor.

Başvuru Şartları:

Köyde en az 10 yıl ikamet etme taahhüdü.

En az 200.000 CHF (yaklaşık 189.000 £) değerinde bir mülk satın alınması.