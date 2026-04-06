Türk vatandaşlarının pasaportları ile yapabileceği vizesiz seyahatleri değerlendiren Hanley Pasaport Endeksi verilerine göre, 2026 itibarıyla Türkiye dünyanın en güçlü 46. pasaportuna sahip. Ancak bu özgürlüğe rağmen, bazı ülkeler Türk vatandaşlarına hala kısıtlama uygulamaya devam ediyor.

1980’lerden itibaren Avrupa Birliği ülkeleri Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirirken, ABD ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkeler de serbest geçiş hakkı tanımıyor.

ORDULULAR MERCEK ALTINDA

Halk arasında “Bordo Pasaport” olarak bilinen Umuma Mahsus Pasaport, Türk vatandaşlarının giriş yapabileceği en gelişmiş ülke olarak Japonya ile öne çıkıyor. 122 milyon nüfuslu ada ülkesi, günümüzde bazı ülkelere vize serbestisini kaldırmayı tartışıyor.Ancak sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir konu, 68 yıldır Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yaptığı Japonya’da geçmişte Ordululara yönelik uygulanan fiili giriş yasağı.

ORDULULAR NEDEN JAPONYA'YA GİREMİYOR

Bu durumun kökeni 1989 yılına dayanıyor. İşçi olarak Türkiye’den Japonya’ya giden Hayri Bey (Hayri Aktar), kısa süre içinde ülkede kazandığı büyük başarıyla dikkat çekti. Ancak beraberinde getirdiği hemşehrilerini kaçak yollarla ülkeye sokması, Japonya’nın Nagoya ve çevresindeki Türk nüfusunun kısa sürede neredeyse yarısının Ordululardan oluşmasına yol açtı.

Nagoya başta olmak üzere bazı şehirlerde “Türk mahallesi” oluşması Japonya’da gündem olurken, düzensiz göç akışını durdurmak isteyen yetkililer, Türkiye’den gelen yolcular için havalimanlarında ekstra kontroller uygulamaya başladı. 1995 sonrası uygulanan bu de facto sistemde özellikle Ordulu vatandaşlar geri çevrildi.

2000’li yıllarda Japonya’nın güvenlik sistemlerini modernize etmesiyle birlikte, yasal olmayan bu uygulama sona erdi. Artık Ordulular dahil tüm Türk vatandaşları, vizesiz Japonya’ya giriş yapabiliyor.