Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile rol aldığı 'Postacı' filmiyle tanınan ve daha birçok yapımda yer alan Gülümser Gülhan vefat etti. Acı haberi kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan sosyal medya hesabından duyurdu: "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur."

Usta oyuncu için Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri oyuncunun eşi Ahmet Gülhan kabul etti.

Uzun süredir görmediğimiz Şevket Altuğ da dostu Ahmet Gülhan'ı yalnız bırakmamak üzere cenazeye gelerek yıllar sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.

Şimdilerde 82 yaşında olan Şevket Altuğ, 'Tokatçı', 'Süt Kardeşler', 'Gölge Oyunu', 'Şekerpare', 'Yedi Bela Hüsnü', 'Kapıcılar Kralı', 'Süper Baba' gibi yapımlarda unutulmaz rollere imza atmıştı.