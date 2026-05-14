9 aylık evliliklerini tek celsede sonlandıran Burak Bulut ile Eda Sakız, boşanma sonrası sosyal medyada gündem oldu. Ayrılık kararını birlikte aldıklarını belirten Burak Bulut, eski eşine yönelik yapılan yorumlara tepki gösterirken, Eda Sakız da haklarında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

''EDA'NIN BANA BİR YANLIŞI OLMADI''

Kısa süre önce yollarını ayıran Burak Bulut ile Eda Sakız, boşanmanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle açıklama yaptı.

Burak Bulut, ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Açıklamasının tamamı şu şekilde:



''Biz Eda'yla birlikte boşandık. Bu kararı birlikte aldık ve saygı sevgi çerçevesinde gerçekleştirdik bunu. Eda'nın bana bir yanlışı olmadı, benim Eda'ya bir yanlışım olmadı. Eda ne olursa olsun her zaman hayatımda olacak, yeri geldiğinde görüşebileceğim bir arkadaşım olarak kalacak. Bunu bir kafanıza sokun. O kızın yorumlarında salak saçma yorum yapanlara söylüyorum: Kendinize gelin. Anlatabildim mi? İnsanız, hepimizin bir işi var, bir hayatı var; yeni hayat kuruyoruz ve bu hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Kimsenin kimseyi üzmeye hakkı yok. Ne beni, ne onu.”''





''SENARYOLAR ÜRETİLMESİNİ ÜZÜCÜ BULUYORUM''

Öte yandan son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündeme gelen Eda Sakız da sessizliğini bozdu. Sakız, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde hakkımızda çıkan haberlerin ve iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sadece etkileşim almak amacıyla insanların özel hayatı üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum.”