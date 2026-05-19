Yaklaşık 90 yıldır küresel pazarda fiilen yasaklı olan bir malzeme, inşaat sektöründe muazzam bir geri dönüş yapıyor. Endüstriyel kenevir ve kireç karışımından elde edilen bu biyokompozit malzeme, geleneksel betondan tam 15 kat daha fazla yalıtım sağlıyor, yüzyıllar boyunca havadaki CO₂'yi emiyor ve çevre düşmanı çimento sektörüne meydan okuyor.

On yıllarca arka planda kaldıktan sonra sürdürülebilir mimarinin merkezine oturan "kenevir betonu", artık pek çok ülkenin resmi inşaat yönetmeliklerinde yer almaya başladı.

38 yıl sonra bile ilk günkü gibi

Kenevir betonunun modern inşaattaki serüveni 1986 yılında Fransa'da başladı. Fransız usta Charles Rasetti, ünlü yazar Gustave Flaubert'in eserlerine de konu olan tarihi Maison de la Turque binasını restore etmekle görevlendirildi. Binanın zayıflamış meşe yapısına zarar vermeyecek, duvarların nefes almasını engellemeyecek hafif bir malzeme arayan Rasetti, dâhice bir fikir geliştirdi:

Endüstriyel kenevirin odunsu özünü, hidrolik kireç ve suyla karıştırdı. Kasım 2024'te Uluslararası Kenevir Yapı Birliği (IHBA) Direktörü Steve Allin, bu tarihi binayı yeniden inceledi. Sonuç büyüleyiciydi. Aradan geçen 38 yıla rağmen, kireç sıvalı cephenin arkasındaki kenevir betonunun mükemmel durumda olduğu görüldü. Bu inceleme, tüm dünyada yeşil inşaat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kenevir inşaat sektöründen neden dışlandı?

Peki, bu kadar verimli bir malzeme neden onlarca yıl radardan uzak kaldı? Bu gecikmenin arkasında siyasi ve ekonomik bir hamle yatıyor: ABD'de 1937 yılında yürürlüğe giren Esrar Vergisi Yasası.

Yasa resmi olarak psikoaktif (uyuşturucu) keneviri hedef alsa da lif, gıda ve inşaat için kullanılan ve neredeyse sıfır THC içeren endüstriyel keneviri de yasak kapsamına aldı. Bitki tarlalardan silinince, kenevir tarımına dair kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler de unutuldu. Kenevirin bıraktığı boşluğu ise çevreye devasa zararları olan çimento ve geleneksel beton doldurdu.

Bilimsel araştırmalar ne diyor?

İngiltere’deki Bath Üniversitesi ve Fransa’daki Université de Picardie Jules Verne gibi saygın kurumlarda yapılan araştırmalar, kenevir betonunun benzersiz özelliklerini bilimsel olarak kanıtladı.

Harika bir yalıtım malzemesi: Isı ve ses yalıtımı performansı olağanüstü düzeydedir.

Doğal bir nem regülatörü: Kenevir betonu tıpkı bir sünger gibi çalışır. Ortam çok nemli olduğunda havadaki nemi emer, hava kuruduğunda ise bu nemi geri salar. Bu sayede iç mekan sıcaklığını dengeler, küf oluşumunu engeller ve ısıtma/soğutma enerjisi ihtiyacını ciddi oranda düşürür.

Yangın dayanımı: Kireçle birleşen kenevir lifleri, yangına karşı yüksek direnç gösterir.

Kenevir betonu, basınç dayanımı düşük bir malzemedir. Bu yüzden binanın yükünü taşıyan yapısal betonun yerini almaz. Her zaman ahşap veya çelik taşıyıcı karkas sistemlerin içinde bir dolgu, duvar ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Geleneksel beton üretim aşamasında doğaya tonlarca karbon salarken, kenevir betonu tam tersine karbon negatif bir malzemedir. Yani atmosferdeki karbonu azaltır.

Karbondioksiti içine hapseder

Bu çift yönlü bir karbon tutma sürecidir:

Tarlada: Endüstriyel kenevir büyürken (bir hektarı yaklaşık 15 ton CO₂ yakalar) atmosferdeki karbondioksiti hızla içine hapseder.

Duvarda: Harçtaki kireç, karbonatlaşma süreciyle zaman içinde havadaki CO₂'yi emmeye devam eder ve yavaşça kalsiyum karbonata (taşa) dönüşür.

Sonuç olarak, kenevir betonu metrekare başına 100 kilogramdan fazla CO₂'yi yapısında hapseder. Bu özelliğiyle, net sıfır karbon hedefi koyan modern mimarların bir numaralı tercihi haline gelmiştir.

Dünyada yasal standartlar değişiyor

Kenevir betonunun önündeki en büyük engel, resmi projelerde kullanılmasını sağlayacak teknik standartların eksikliğiydi. Mühendisler onay almakta zorlanıyor, sigorta şirketleri risk analizi yapamıyordu. Ancak yasal duvarlar artık yıkılıyor:

ABD: 2022'de ASTM International, kenevir beton yalıtımı için ilk standardı (ASTM D8280) yayınladı. 2023'te ise malzeme, Uluslararası Konut Kodu'na (IRC) resmi olarak dahil edildi. Kaliforniya, Montana ve Washington gibi eyaletler şimdiden bu malzemeyle ekolojik ev projelerine hız verdi.

Fransa: Kenevir betonu zaten inşaat sektörünün resmi "Meslek Kuralları" arasında yer alıyor. Hatta 2022 yılında Paris yakınlarındaki Croissy-Beaubourg şehrinde, kenevir betonuyla yapılan ilk kamu binası (Pierre Chevet Spor Salonu) hizmete açıldı.

Birleşik Krallık: 2000'li yılların başından beri test evleri inşa eden İngiltere, bu malzemeyi sürdürülebilir mimarinin yapı taşlarından biri haline getirdi.