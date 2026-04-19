Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Tahir Hancıoğlu” karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, projeye veda etmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre deneyimli oyuncu, dizinin 15. bölümünde hikâyeye dahil olarak ekibe veda edecek.

BİR HAFTA DAHA ERTELENDİ

Son olarak 13. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü ise yayın akışındaki maç nedeniyle bir hafta ertelendi. Yapımın 28 Nisan’da yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.





SENARYODA TERS KÖŞE YAPILABİLİR

Öte yandan kulislerde, ilerleyen bölümlerde “Şimşek” karakteriyle ilgili hikâyede beklenmedik bir yön değişikliği yaşanacağı ve seyirciyi ters köşe bir gelişmenin beklediği konuşuluyor.

Dizideki bu ayrılık ve olası senaryo değişiklikleri, yeni bölümler öncesi merakı daha da artırmış durumda.