Türkiye perakende sektöründe tarihi bir hisse devri gerçekleşiyor. Uzun yıllardır sektörün en önemli oyuncularından biri olan CarrefourSA'nın çoğunluk hisseleri A101 markasını bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye geçiyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle devir işlemi resmileşirken, CarrefourSA'nın aynı döneme denk gelen 1 Ocak - 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan finansal raporu da yayımlandı. Satış masasındaki dev marketin, yılın ilk çeyreğini ciddi bir zarar ile kapattığı görüldü.

SATIŞ ÖNCESİ 1.7 MİLYAR TL'LİK NET ZARAR

Şirketin el değiştirdiği bu kritik süreçte 2026 yılı ilk çeyrek bilançosu yayımlandı.

Rapora göre CarrefourSA'nın 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin net dönem zararı yaklaşık 1.75 milyar TL (1.749.407 bin TL) olarak gerçekleşti.

Şirketin mali tablosunda biriken rakamlar da dikkat çekici boyutlara ulaştı:

- Cari dönem zararıyla birlikte şirketin birikmiş geçmiş yıl zararları toplamda yaklaşık 32.1 milyar TL seviyesine ulaştı.

- 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirketin toplam özkaynakları ise negatif yönde eksi 2.97 milyar TL olarak kaydedildi.