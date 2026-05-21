İran ile ABD arasındaki görüşmeler ilk kez meyvesini verdi. Pakistan, Singapur karasularında İran gemilerine el konulmasının ardından ABD'nin alıkoyduğu 20 İranlı denizcinin ülkelerine güvenli bir şekilde döndü.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden "Pakistan hükümetine bu davayı takip ettiği ve denizcilerin serbest bırakılmasına yardım ettiği için" teşekkür etti.

Büyükelçi açıklamasında, "gemilerine Singapur yakınlarındaki sularda el konulan denizcilerin orada oldukça tehlikeli koşullarla karşı karşıya kaldıklarını" ifade etti.

Emiri bu süreç için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dışişleri Bakanlığına minnettar olduğunu belirtti.