ABD’nin Shreveport kentinde meydana gelen silahlı saldırı, büyük bir trajediye yol açtı. BBC’de yer alan habere göre, olayın yerel saatle sabaha karşı 05.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilirken, saldırganın tek başına hareket ettiği ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN HEPSİ ÇOCUK

Polis yetkilileri, saldırganın kimliği ile kurbanların isimlerini henüz paylaşmazken, hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının saldırganla akraba olduğunu açıkladı. Saldırının aynı sokakta bulunan iki ev ile farklı bir noktadaki üçüncü bir konutta gerçekleştiği bildirildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis açıklamasına göre saldırgan, olay sonrası bir aracı gasp ederek kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra başka bir mahallede polisle karşı karşıya geldi ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Shreveport Emniyet Müdürü Wayne Smith ise olayın boyutunun alışılmışın çok ötesinde olduğunu belirterek, “Böyle bir şeyin nasıl yaşandığını anlamak zor” dedi. Smith, soruşturmanın Louisiana State Police ile birlikte çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ve tüm detayların aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

'HEP BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ'

Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux ise yaşananların kent için son derece sarsıcı olduğunu vurgulayarak, “Bu trajedi sadece aileleri değil, tüm toplumu derinden etkiledi. Hep birlikte yas tutuyoruz” açıklamasında bulundu.