Bölge yetkilileri, Texas'ın Bulverde kentindeki bir lisede meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, 15 yaşındaki erkek öğrencinin, kadın öğretmenini silahla yaraladığını belirtti.
Öğretmenin hastaneye sevk edildiğini bildiren yetkililer, sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.
İNTİHAR ETTİ
Öte yandan, yetkililer, öğrencinin kendi açtığı ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.
Yetkililer, okulun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda velileriyle buluşturulduğunu kaydetti.