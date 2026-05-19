Polis, her yerde Clark'ın bindiği beyaz aracı aramaya başladı. Ancak bu araç, çoktan korkunç saldırının gerçekleştiği binaya varmıştı.

Anne oğlunun intihara meyilli olduğunu ancak yanındaki arkadaşıyla askeri kamuflaj giydiğini söyledi.

Buna göre saldırganın annesi polisi arayarak oğlunun beyaz bir aracın içindeki evlerindeki silahları yüklediğini ve hızla evden ayrıldığını aktardı.

Pazartesi günü gerçekleşen ve 3 kişinin öldüğü saldırıdan sonra iki genç intihar etti. Belki de en trajik detay ise, Clark'ın annesinden geldi. Zira şoka uğrayan anne saldırı gerçekleşmeden dakikalar önce polise ihbarda bulundu.

San Diego kentindeki camiyi vuran iki saldırgaların kimliği belirlendi. Basına göre 17 yaşındaki saldırgan Cain Clark ile 18 yaşındaki Caleb Vazquez isimli iki genç San Diego İslam Merkezi önünde etrafa ateş açtı.

Polis Şefi Scott Wahl yaptığı açıklamada kadının verdiği bilgilerin polisi alarma geçirdiğini belirtti.

Polis Şefi Scott Wahl annenin durumu "Anne ile konuştuktan sonra uzun bir süreye yayılan bilgileri bir araya getirmeye başladık. Annenin ihbarı sebebiyle hemen alarma geçtik" dedi.

İhbarın ardından polis ekipleri gençleri bulmak için harekete geçti ve araç plakası okuyucu sistemleri kullanarak Clairemont bölgesini takibe aldı.

Gençlerin evden bir tabanca ile bir av tüfeği ve bir tüfek çaldığı tüm polislere bildilirildi. Polis ekipleri şüphelilerin izini sürmeye çalışırke camide aktif bir saldırgan olduğu ihbarı geldi.

Güvenlik güçleri dört dakika içinde olay yerine ulaştı ancak bina dışında vurulmuş üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayatını kaybedenler arasında başkalarını korumak için hemen harekete geçen güvenlik görevlisi Emin Abdullah da vardı.

ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kahraman ilan edilen güvenlik görevlisinin vurulma anına komşu Vanessa Chavez tanıklık etti. Chavez gördüğü dehşet anlarını The New York Times gazetesine anlattı.

Görgü tanığı çocukların binaya kaçırıldığı sırada güvenlik görevlisinin en az iki kurşunla vurulduğunu korkuyla izlediğini söyledi.

Olayın ardından yüz kadar polis memuru cami içinde arama yaptı ve kampüsteki El Reşid okulunu tahliye etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yakındaki bir evin bahçesinde çalışan peyzaj işçisine de ateş açtı.

Görgü tanığı Adrian Collen işçinin kafasından yaralandığını ancak ayağa kalkabildiğini belirtti. İşçinin olay sırasında kafasında kask olduğu ve merminin kaska çarparak yön değiştirdiği anlaşıldı.

Kaskın varlığı işçinin hayatını kurtardı. Saldırganlar daha sonra bir aracın içinde kendilerini vurmuş halde ölü bulundu.

Yetkililer bu eylemi bir nefret suçu olarak inceliyor. Araçta İslam karşıtı bazı yazılar tespit edildi. Bir emniyet kaynağı silahlarda nefret söylemleri içeren ifadeler olduğunu aktardı.

Ayrıca şüphelilerin cesetlerinin bulunduğu yerde Nazi sembolü olan "SS" etiketi taşıyan bir gaz bidonu ile bir av tüfeği ele geçirildi.