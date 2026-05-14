Yapay zeka yarışında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Washington, aralarında teknoloji devlerinin de bulunduğu yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia’nın yüksek performanslı H200 çiplerini satın almasına onay verdi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, milyarlarca dolarlık bu devasa ticaret ağını hayata geçirmek için Başkan Donald Trump’ın özel davetiyle Pekin’de kritik temaslara başladı.

NVIDIA CEO'SU TRUMP'IN UÇAĞINDA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başlangıçta resmi heyette yer almayan Jensen Huang, Başkan Trump’ın özel davetiyle Alaska’dan uçağa dahil edildi. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı kritik zirve öncesi Huang’ı yanına alması, teknoloji dünyasında "H200 satışlarının önündeki engeller kalkıyor" şeklinde yorumlandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ SIRADA: 75 BİN ADETLİK KOTA

ABD Ticaret Bakanlığı’nın onay verdiği listede Çin’in lokomotif şirketleri yer alıyor. Alibaba, Tencent, ByteDance ve JD.com gibi devlerin yanı sıra Lenovo ve Foxconn gibi distribütörlerin de lisans aldığı bildirildi. Anlaşma şartlarına göre, her bir müşterinin doğrudan veya aracı kurumlar vasıtasıyla 75 bin adede kadar çip tedarik etme hakkı bulunuyor.

PEKİN YERLİ ÜRETİM DİYEREK FRENE BASTI

Washington’dan gelen onaya rağmen henüz tek bir çipin bile sevkiyatı gerçekleşmedi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, sürecin Çin tarafında tıkandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çin merkezi hükümeti, yatırımların kendi yerli endüstrilerinde kalmasını istiyor. Bu nedenle şu ana kadar Nvidia çiplerinin satın alınmasına izin vermediler."

Pekin yönetimi, yüksek performanslı Amerikan çiplerinin ithal edilmesinin, başta Huawei olmak üzere yerli yapay zeka geliştirme çabalarına darbe vurmasından endişe ediyor.

MASADAKİ ZORLU ŞART: YÜZDE 25 GELİR PAYI

Müzakerelerin en tartışmalı maddesi ise mali yapı ve lojistik rota oldu. Trump yönetiminin üzerinde durduğu plana göre, satış gelirinin %25’inin doğrudan ABD’ye aktarılması hedefleniyor. Ayrıca çiplerin Çin’e ulaşmadan önce ABD topraklarından geçmesi zorunluluğu bulunuyor. Pekin ise bu rotanın güvenlik açığı yaratabileceği ve çipler üzerinde teknik müdahaleye imkan tanıyabileceği gerekçesiyle mesafeli duruyor.

WASHINGTON'DA NVIDIA ÇATLAĞI: ULUSAL GÜVENLİK Mİ TİCARET Mİ?

Nvidia’nın Çin pazarına yeniden girişi ABD siyasetinde de tartışmaları alevlendirdi. Dış İlişkiler Konseyi (CFR) uzmanı Chris McGuire, kararı sert bir dille eleştirerek, bu hamlenin yapay zeka yarışında ABD’nin liderliğini zayıflatabileceğini savundu. McGuire, Nvidia’nın ticari çıkarlarının ulusal çıkarların önüne konulmasının stratejik bir risk taşıdığına dikkat çekti.