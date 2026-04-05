ABD federal makamlarının açıklamasına göre, Hamideh Soleimani Afshar ve kızı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yasal daimi ikamet statüleri (yeşil kart) iptal edildikten sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin gözetimine alındı.

Afshar ve kızının Los Angeles’ta yaşadığı ve sosyal medya hesaplarında İran rejimine destek ifadeleri paylaştığı gerekçesiyle durumlarının incelendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Süleymani’nin yeğeni ve kızının oturma izinlerinin iptaliyle birlikte her iki kişinin de federal ajanlar tarafından yakalandığı ve şu anda ICE’in gözetiminde tutulduğu duyuruldu.

Rubio’nun kararıyla yeşil kart statüleri sona eren çiftin, ABD’nin ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Söz konusu gözaltılar, ABD ile İran arasındaki gerilimlerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Kasım Süleymani, 2020’de ABD’nin Bağdat havaalanı yakınında düzenlediği saldırıda öldürülmüştü ve bu olay iki ülke ilişkilerinde uzun süredir süren gerilimlere neden olmuştu.

Mevcut durumda, Hamideh Soleimani Afshar ile kızının gözaltı süreci ve olası deportasyon işlemleri devam ediyor, resmi makamlar bu süreç hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.