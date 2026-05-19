İran Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kupası'na katılacak milli futbol takımı kafilesine ABD tarafından vize verilmemesini "kabul edilemez bir ihlal" olarak nitelendirerek Washington’ı turnuva öncesi kasıtlı bahaneler üretmekle suçladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Esmail Baghaei, yaşanan vize krizinin ardından İranlı yetkililerin Türkiye’de FIFA yöneticileriyle görüştüğünü ve organizasyonun kendi ilkelerini koruyacağına dair güvence aldıklarını belirtti. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise henüz takımdan veya teknik ekipten tek bir kişiye bile vize çıkmadığını doğruladı.

Yaşanan bu gerilimin arkasında, turnuvanın ev sahiplerinden ABD ve Kanada'nın "terör örgütü" olarak tanımladığı İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı kişilere yönelik kısıtlamaları yer alıyor; nitekim ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu yapıya mensup kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini net bir dille açıklamıştı.

HAZIRLIK KAMPI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Vize süreçleri devam ederken hazırlık kampı için Türkiye’ye hareket eden İran milli takımı, turnuva öncesi ciddi krizlerle boğuşuyor. Savaş gerekçesiyle hazırlık maçlarının çoğunun iptal edilmesi, İtalyan yardımcı antrenörün sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve Tahran’daki son provanın sadece kendi aralarında yapılabilmesi, takımın hazırlıksızlığını gözler önüne seriyor.

Öte yandan teknik direktör Amir Ghalenoei’nin açıkladığı kadroda, ülkenin en ünlü golcüsü Sardar Azmoun’un yer almaması dikkat çekti. Azmoun'un, hükümet karşıtı protestolara destek verdiği ve özür dilemeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldığı, hatta mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Üst üste dördüncü kez turnuvaya katılacak olan İran’da, takımın devlet politikalarıyla tamamen aynı çizgiye gelmesi ve uğurlama törenlerinde "Amerika'ya ölüm" sloganlarının atılması ise kamuoyunun milli takıma olan desteğini ve ilgisini büyük ölçüde azaltmış durumda.