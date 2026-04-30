ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya gelerek İran'a yönelik askeri harekat planlarını hazırlıyor.

Bu toplantı, Trump’ın müzakerelerdeki çıkmazı aşmak ya da İran'a nihai bir darbe indirmek amacıyla büyük çaplı çatışmaları yeniden başlatmayı düşündüğünü gösterdi.

CENTCOM tarafından hazırlanan stratejiler arasında İran'ın nükleer konuda esneklik göstermesini sağlamak amacıyla altyapı hedeflerini vurmak var.

ABD Başkanı İran elektrik santrallerini ve köprülerini vuracakları konusunda tehditler savurmuş, ateşkesten hemen önce 'İran medeniyeti yok edeceğini' söylemişti.

Bir diğer plan ise ticari gemi trafiğini yeniden güvence altına almak için Hürmüz Boğazı'nın bir bölümünü kara operasyonuyla ele geçirmeyi hedefliyor.

Ayrıca ABD özel kuvvetlerinin İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kontrol altına alması da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

KARA OPERASYONU HAZIRLIĞI

Donald Trump şu anki stratejisinde deniz ablukasını en önemli kozu olarak görürken İran geri adım atmazsa askeri müdahaleyi de bir seçenek olarak değerlendiriyor

Axios'a verdiği demeçte durumu değerlendiren Trump "Deniz ablukasının İran üzerinde bombalama operasyonlarından bir miktar daha etkili olduğunu bizzat gördüm" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de katılacağı bu toplantı askeri planlamacıların İran'ın olası misilleme ihtimaline karşı hazırlıklarını da kapsıyor.

Beyaz Saray ise gelişmelere dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

HÜRMÜZ KOALİSYONU KURULACAK

ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nı açmak için hazırladığı planları arasında bir 'Hürmüz Koalisyonu' planı da bulunuyor.

"Deniz Özgürlüğü Yapısı" (MFC) adı verilen bu girişim salı günü ABD büyükelçiliklerine gönderilen dahili bir Dışişleri yazısı ile resmen duyuruldu.

ABD'li diplomatlar yabancı hükümetlerle temasa geçerek bu yeni oluşuma katılmaya ikna etmek için yoğun bir baskı kurmaya başladı.

İran bölgede kendi onayı olmadan geçiş yapan tankerlere saldırılar düzenlerken ve deniz mayınları yerleştirirken Washington bilgi paylaşımı ve yaptırım denetimi üzerinden bir güvenlik ağı kurmayı hedefliyor.

Bildiride "Katılımınız seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif yeteneğimizi güçlendirecektir. İran'ın geçiş engellemelerine karşı ortak bir kararlılık göstermek ve onlara anlamlı bedeller ödetmek için kolektif eylem temel bir gerekliliktir" denildi.