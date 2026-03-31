İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD İLK KEZ BU SİLAHI KULLANDI

32 gündür devam eden savaşta ABD'nin İran'a yönelik 28 Şubat'taki saldırılarında, daha önce savaşta test edilmemiş yeni bir füzenin kullanıldığı öne sürüldü.

The New York Times tarafından yapılan görsel analizler ve silah uzmanlarının değerlendirmelerine göre, söz konusu füze güneydeki Lamerd kentinde bir askeri tesisin yakınında bulunan spor salonu ve bitişiğindeki ilkokulu vurdu.

İran medyasına konuşan yerel yetkililer, Lamerd'deki bu saldırı ve çevresindeki diğer bombardımanlarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İncelemelerde kullanılan silahın, Pentagon envanterinde bulunan ve daha önce çatışmalarda test edilmemiş yeni bir balistik füze olabileceği iddia ediliyor. Aynı gün içinde gerçekleşen bir diğer saldırıda ise ABD'ye ait bir Tomahawk seyir füzesi, Minab kentinde bir okulu hedef almış ve 175 kişi yaşamını yitirmişti.

6 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Beyaz Saray, "Trump 6 Nisan'a kadar anlaşma istiyor Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt: "İran rejimi anlaşmaya giderek daha istekli. Kamuoyuna farklı, bize farklı konuşuyorlar. Başkan Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 10 günlük ara verdi. Bu, İran için hayatta bir kez gelebilecek bir fırsattır. İran kamuoyunda farklı bize farklı konuşuyor. - Başkan Trump, 6 Nisan'a kadar süre vermişti o süreye kadar bir anlaşma görmek istiyor. - Petrol yüklü 20 tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçecek. - Trump, İran savaşının maliyetini Körfez ülkelerinin karşılamasını isteyebilir.

İRAN'DAN HÜRMÜZ KARARI

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bir planın onaylandığını duyurdu.

Planın temel noktaları şöyle:

- Boğazda artırılmış güvenlik önlemleri

- Deniz araçları güvenlik protokolleri

- Çevre koruma hususları

- Mali ve ücret düzenlemeleri

- ABD ve İsrail gemilerinin geçişinin yasaklanması

- İran'ın egemen otoritesinin ve silahlı kuvvetlerinin rolünün güçlendirilmesi

- Yasal çerçeve konusunda Umman ile işbirliği

- İran'a karşı tek taraflı yaptırımlar uygulayan ülkelerin erişiminin kısıtlanması