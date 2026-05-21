İran’ın Nur Haber Ajansı, Washington ve Tahran’ın önerilen ateşkes belgesinin metni konusunda Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Nur’a göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “İran’ın 14 maddelik orijinal metnine dayanarak, mesaj alışverişi birkaç kez gerçekleştirildi” dedi.

Bekayi, “Amerikan tarafının görüşlerini aldık ve bunları inceliyoruz” diye ekledi.

ASIM MUNİR TAHRAN YOLUNDA

Bu dolaylı görüşmeler sürerken arabulucu Pakistan da diplomatik çabaları hızlandrıdı.

İran’ın ISNA haber ajansına göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir Tahran’a gidiyor.

Dün, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Tahran’a gitmişti; bu, bir hafta içinde İran’a yaptığı ikinci ziyaret oldu.

Pakistan 8 Nisan’da bir ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk yapmayı başarmış olsa da, her iki taraftan da tırmanan gerilim ve tehditler arasınd barış görüşmeleri engellerle karşılaştı.