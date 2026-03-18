İran'a bomba yağdıran uçaklara ev sahipliği yapan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, beraber görev yaptığı USS Abraham Lincoln'u sahada bırakarak Girit'e dönüyor.

Yunan basınının elde ettiği bilgilere göre geçtiğimiz hafta aniden alev alan dev uçak gemisi ve eskort gemileri yakıt ikmali yapacak. Nitekim karaya dönmek için tek sebep yakıt ikmali değil.

ABD'nin İran'daki savaşı için kritik önem taşıyan uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangının, neredeyse 1 yıldır aralıksız görev yapan mürettebat tarafından çıkarıldığı iddiası soruşturulacak.

New York Times haberine göre yangın geçen hafta perşembe günü geminin ana çamaşırhanesinde başladı. Yetkililer yangın sona erdiğinde 600'den fazla denizcinin yatağını kaybettiğini bildirdi.

Gemi personeli o tarihten beri yerlerde, masaların üzerinde uyuyor. Gemi Şubat ayında Doğu Akdeniz’e gitmeden önce Suda Körfezi’ndeki üste dört gün kalarak lojistik hazırlıklarını tamamlamıştı.

SAHADAN BİR DEV ÇEKİLİYOR

Uçak gemisi şu anda görev süresinin onuncu ayına girmiş durumda bulunuyor. Mürettebat üyelerine görev sürelerinin muhtemelen Mayıs ayına kadar uzatılacağı iletildi.

Bu durum personelin denizde kesintisiz tam bir yıl geçirmesi sonucunu doğuruyor. Söz konusu süre normal bir uçak gemisi görevlendirmesinin tam iki katı oldu.

Bir iddiaya göre yangın uzatılan görevi sonlandırmak isteyen mürettebat üyeleri tarafından kasten çıkarıldı. Geminin Girit'e varmasıyla bu iddianın da araştırılması söz konusu.

Gerald R. Ford, İran'daki savaşta kritik önem taşıyordu. Geminin İsrail kıyılarına dönerek savaşa devam etmesi kesin olsa da, geminin Girit'e dönmesi ABD'nin sahadaki kabiliyetlerini kısıtlıyor.

Dev uçak gemisi 80'den fazla savaş uçağı ve binlerce ABD askerine ev sahipliği yapıyor. İsrail'i İran füzelerine karşı koruyan uçak gemisi, aynı zamanda İran'ı vuran uçakları kaldırıyor.

MÜRETTEBAT BIKTI

Gerald R. Ford'un içinde çıkan yangından önce tuvaletlerde de sorun yaşadı. Tuvaletlerin sürekli tıkalı olması ve taşması, mürettebatı çileden çıkardı.

Normalde uçak gemisinde sadece 6 ay geçiren 4 bin 500 kişilik mürettebatın bir de 45 dakika boyunca tuvalet sırasaı beklemesi morali düşürdü.

Bunun yanında gemide 10. ayını geçiren mürettebatın çocuklarının doğumu, ebeveynlerinin cenazelerini kaçırması mürettebatın öfkesini arttırdı.

İran'a karşı başlatılan savaş kimse için gerçek bir sürpriz olmasa da, ikinci uçak gemisi olarak Gerald R. Ford'un konuşlandırılması mürettebat için sürpriz oldu.

NATO’nun Girit’teki üssüne dönecek gemide yangının çıkış nedeni tüm detaylarıyla incelenecek.