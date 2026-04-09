ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasındaki gergin görüşmeden sonra Trump'ın Rutte'den çok net bir talebi oldu: 'Hürmüz için plan yapın!'

ABD Başkanı, Avrupalı müttefiklerinden Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda "somut ve acil" adımlar beklediğini belirtti, birkaç gün içinde planları görmek istediğini ekledi.

Bölgedeki aktif çatışmaların durmasının ardından deniz trafiğinin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin de dahil olduğu ittifak henüz net bir plan hazırlamadı.

İran ise kendi zamanını ve kendi şartlarını Hürmüz üzerinde dikte ediyor. ABD Başkanı ülkesinin 'Hürmüz'ü İran ile birlikte yöneteceğini' söylese de İslam Cumhuriyeti istediği an Hürmüz'ü kapatabiliyor.

Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği Boğaz, tamamen İran'ın isteklerine bağlı kaldı.

Bu durum küresel enerji fiyatlarını hızla tırmandırdı. Yakıt kıtlığı endişeleri ise her geçen gün artıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ŞARTLARI İRAN BELİRLİYOR

ABD Başkanı her fırsatta zafer ilan etse de Hürmüz Boğazı'ndaki şartları İran belirliyor. Lübnan'ın İsrail tarafından ateşkese dahil edilmemesi ardından Devrim Muhafızları'nın Boğazı yeniden kapattıklarını duyurması bunun en önemli örneği oldu.

İran, 'şimdiden bozulan ateşkese uyulmasının anlamlı olmadığını' da açıkça dile getirdi. ABD ve İsrail'e meydan okudu.

Ateşkesin ilan edilmesinden sonra, dün Hürmüz Boğazı'ndan sadece 4 gemi geçebilmişti. İran'ı boğazı yeniden kapattığını duyurmasının ardından gemi trafiği yine sıfıra indi.

Boğaz'ın açılması durumunda bile daha önce Boğaz'ı kontrol etmeyen İran, gemilerden varil başına 1 dolar olacak şekilde geçiş ücretleri alacağını duyurdu. Bu, bir tanker başına yaklaşık 2 milyon dolar ücret anlamına geliyor.

İran’ın Boğaz'ı kontrol etmeye devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü, ABD’nin Boğaz'dan geçişler için ücret tahsil etmek üzere İran’la bir “ortak girişim” kurmayı “düşündüğünü” belirtmesi, boğazdaki gelecekteki düzenle ilgili endişeleri artırdı.

Devrim Muhafızları'nın deniz ve hava kuvvetleri, ortak bir açıklamada, bu adımlarla İran'ın iki haftalık ateşkes süresince “parmağını tetikte tutacağını” belirtti. ABD ile görüşmelerin ise Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Petrol fiyatları ise her geçen gün artıyor. Uzmanlar, petrol ihracatı fiyatlarının gelecek 2 ay içinde fırlamasını bekliyor.

'YANIMIZDA DEĞİLLER!'

Washington'daki kritik görüşmelerde gergin bir hava hakimdi. Başkan Donald Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Ancak bu temas müttefikler arasındaki derin çatlakları örtmeye yetmedi. İran ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması henüz sahada karşılık bulamadı.

Karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran yönetimi İsrail'i anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Bazı Avrupa ülkelerinin daha önce ABD operasyonları için askeri üslerini kullandırmaması Beyaz Saray'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Trump bu tavrı "ittifak ruhuna aykırı bir eylemsizlik" olarak nitelendiriyor. Şimdi müttefiklerin sunacağı güvenlik planlarının ne kadar gerçekçi olduğu sorgulanmaya başladı.

Bölgedeki belirsizlik sürerken ABD'nin acelesi zaten savaşa girmek istemediklerini belirten müttefikleri zorladı.

Bu durum ise ABD Başkanı'nı her geçen gün daha da öfkelendiriyor. Trump, sosyal medya hesabından NATO ülkelerini hedef alarak "İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDA NATO YANIMIZDA DEĞİLDİ VE TEKRAR İHTİYAÇ DUYARSAK YİNE YANIMIZDA OLMAYACAKLAR" paylaşımını yaptı.

Başkan müttefiklerini korkaklıkla ve ittifakı "kağıttan kaplan" olmakla suçluyor. Hatta ABD'nin ittifaktan tamamen çekilebileceği ihtimalini de dile getiriyor.

TRUMP NATO'DAN ÇIKABİLİR Mİ?

Mark Rutte geçmişte krizleri yatıştırma becerisiyle tanınan bir isim olarak biliniyor. Ancak bu seferki görevi çok daha çetin görünüyor.

İran'daki savaşın ABD'nin aleyhine dönmesi ve NATO ülkelerinin savaşa katılmaması, Grönland meselesinden savunma harcamalarına kadar pek çok eski anlaşmazlık yeniden gündeme geliyor.

Diplomatik kanallarda trafik yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Mark Rutte yük paylaşımı konusunu derinlemesine ele aldı.

Washington artık NATO üyelerinin daha fazla sorumluluk almasını şart koştu. Aksi takdirde ikili ilişkilerin tamamen yeniden şekillendirileceği sinyali verildi.

Öte yandan doğrudan müzakereler için de kritik bir adım da atıldı. Başkan Yardımcısı JD Vance Cumartesi günü İslamabad'a doğru yola çıkacak.

Vance burada İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek. Bu temaslar hem bölgedeki savaşın kaderini hem de Hürmüz Boğazı'nın geleceğini belirleyecek.

ABD yönetimi müttefiklerini harekete geçirmek için baskıyı her geçen saat daha da artırıyor.