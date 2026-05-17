Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sır gibi sakladığı yeni nesil hava-hava füzesi AIM-260 Müşterek Gelişmiş Taktik Füzesi (JATM), F/A-18F Super Hornet savaş uçağı kanatlarının altında ilk kez net bir şekilde fotoğraflandı.

Havacılık fotoğrafçısı Jonathan Tweedy tarafından Florida'daki Eglin Hava Üssü yakınlarında çekilen bu tarihi kare, uçuş testlerinin yıllar önce başladığı bilinmesine rağmen bugüne kadar neredeyse hiç görüntüsü bulunmayan mühimmatın detaylarını gözler önüne serdi.

ABD Donanması'na ait Hava Test ve Değerlendirme Filosu 31 bünyesindeki uçağın gövde istasyonunda taşınan füze, ABD envanterinde uzun süredir hizmet veren emektar AIM-120 AMRAAM füzelerinin yerini almak ve onları takviye etmek üzere geliştiriliyor.

"CANLI YÜKSEK PATLAYICI HARP BAŞLIĞI"

Söz konusu fotoğraflar, AIM-260’ın dış görünüş olarak oldukça minimalist ve pürüzsüz bir aerodinamik tasarıma sahip olduğunu tescilledi. Mevcut AIM-120 füzelerinden farklı olarak gövde ortasında herhangi bir kontrol kanatçığı veya şerit barındırmayan füzenin, yalnızca kuyruk kısmında 4 adet yönlendirici kanatçığı bulunuyor.

Uzmanlar, bu gövde yapısının sürtünmeyi minimuma indirerek füzenin maksimum hız ve menzile ulaşması için özel olarak optimize edildiğini belirtiyor. Füzenin ön kısmında yer alan sarı şerit mühimmatın bir maket değil, "canlı yüksek patlayıcı harp başlığı" taşıdığına işaret ederken, arka kısımdaki iki siyah şerit ise gelişmiş roket motorunun konumunu gösteriyor. Ayrıca test uçuşlarında görsel takibi kolaylaştıran kare işaretler de gövdede dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

ÇİN'İN FÜZELERİ ABD'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin ortaklaşa yürüttüğü bu dev projenin arkasındaki temel motivasyon, Çin’in son dönemde menzilini hızla artırdığı hava-hava füzeleri, özellikle de PL-15 sistemi olarak gösteriliyor.

Çin’in, ABD savaş uçaklarını kendi radar menziline girmeden uzaktan vurma kabiliyetine bir cevap olarak geliştirilen AIM-260’ın, en az 193 kilometre ve üzeri mesafedeki hedefleri nokta atışıyla vurması hedefleniyor.