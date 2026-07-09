ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da "İran ile ateşkes bitti" açıklaması ve takiben yaptığı "bu akşam saldırı yapacağız" tehdidi gerçek oldu.

ABD Bender Abbas, Bender Sirik, Bender Lerek Buşehr, Kunarek ve Sirik kentlerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığına göre 90 askeri nokta imha edildi. İran'ın donanma altyapısı özellikle hedef alındı.

Çahabar limanı en ağır darbeye alan noktalardan biri oldu. İran'ın 'sivrisinek filosu'nun karargahı olduğu öne sürülen Çahabar limanı ağır hasar aldı. Liman kontrol külesi vuruldu.

ABD ayrıca köprüleri ve elektrik tesislerini vurdu. Bender Abbas'ta elektrikler kesilirken İran'ın kuzeyindeki iki trenyolu köprüsü bombardıman sonucu ağır hasar aldı.

İran, Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve İHA saldırıları düzenleyerek karşılık verdi. Yerel medyaya göre Bahreyn'deki ABD üssü İran füzeleri tarafından vuruldu.

Bugünklü saldırıların ise daha başlangıç olduğu ortaya çıktı. ABD basını Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarına devam edip etmemesine bağlı olarak, mevcut çatışmaların bir veya iki gün, bir hafta ya da bir ay sürebileceğini belirtti.

SALDIRILAR DAHA DA AĞIRLAŞABİLİR

Axios'a göre İran'a yapılacak saldırılar daha da ağırlaşabilir. ABD Başkanı dün, elektrik santralleri ve petrol rafinerilerini vurabileceklerini ifade etmişti. Bugün ise elektrik dağıtım istasyonları ve köprüler vuruldu.

ABD'li yetkililer saldırıların ağırlığının "İran'ın alacağı kararlara bağlı olacağını" ifade etti. Bir ABD'li yetkili "bize düzgün davransınlar diye onları biraz tokatlayacağız" dedi.

Ankara dönüşü başkanlık uçağında konuşan Trump, "İran'ın kendisi aradığını ve bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını" öne sürüd

İran ise bu iddiaları ve tehditleri doğrudan reddetti. İran'ın Parlamento Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, sosyal medya paylaşımında ABD'ye meydan okudu.

Galibaf, "Amerika, zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hâlâ öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim: Eğer saldırırsanız, karşılık görürsünüz." dedi.

Parlamento Başkanı açıklamasının devamında "Boşuna çırpınmayın, yoksa daha da dibe batarsınız: Hürmüz Boğazı, Amerikan tehditleriyle değil, ancak “İran’ın düzenlemeleriyle” açılacaktır" diye ekledi.

PİYASA ANINDA ETKİLENDİ

Saldırılardan sonra piyasa anında etkilendi. Altında gerileme görülürken petrol hızla yükseldi.

Ons altın, dün akşam seansında 4 bin 20 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 07.55'te ons altın 4 bin 63 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın dün akşam seansında 6 bin 58 liraya geriledi. Gram altın bugün sabah seansında 07.55'te 6 bin 139 lirada bulunuyor.

Petrol fiyatlarında yükselişlerin olduğu görülüyor. Brent petrol dün 80.55 dolara yükseldi. Bugün sabah seansında 07.55'te 78,92 dolarda bulunuyor.

ÇATIŞMALARIN SEBEBİ NE?

Ateşkesten sonra ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tamamen serbest ve bedava olmasını isterken, İran Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolü altında olmasıın ve geçen gemilerin İran'a servis ücreti ödemesini istiyor.

İran, bu hususta 'Pers Boğaz Otoritesi' adında bir yapı kurarak gemilerin para karşılığı geçeceği bir güzergah yayınladı.

Bu hamleden kısa süre sonra ABD, Umman'la ortaklaşa alternatif ve ücretsiz bir 'Umman rotası' duyurdu.

İran, bu rotanın varlığı reddetti ve bu rotayı kullanan ticari gemileri vurmaya başladı. Bu sebepl Umman rotası çok daha az kullanıldı.

Geçen hafta İran'ın Umman rotasını kullanan 3 ticari gemiyi daha vurması şimdiki çatışmaları tetikledi.

ABD Başkanı İran'ın bu saldırıları üzerine Pazartesi İran'da 80 noktayı vurdu. CENTCOM'a göre dün gece 90 nokta füzelerle hedef alındı. İran ise misillemeleri sürdürüyor.