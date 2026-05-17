Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak​​​​​​​ kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.

Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.