ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bazı Avrupa ülkelerine, önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya yapılması planlanan silah teslimatlarında gecikmeler yaşanabileceğini ilettiği iddia edildi.

Politico'da yer alan habere göre, ABD'nin İran'la devam eden savaşta tükenen askeri stokları yeniden dengeleme ihtiyacından kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle hava savunma füzeleri gibi kritik mühimmatların önümüzdeki aylarda gecikebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyu G7 zirvesinde gündeme getirmesinin beklendiği aktarıldı.

Ancak Ukrayna tarafı, bu görüşmelerde kendilerine sevkiyatların kesileceğine dair net bir bilgi verilmediğini açıkladı.

ORTA DOĞU'YA MI YÖNLENDİRECEK?

Haberde, ABD'nin mevcut stoklarını korumak amacıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna için satın aldığı silahları Orta Doğu'ya yönlendirebileceği ihtimali endişeleri artırdığı aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya silah sevkiyatının devam ettiğini belirtti.

Ancak olası gecikmelerin Ukrayna’nın savunmasını zayıflatabileceği ve NATO içinde gerilime yol açabileceği de değerlendirildi.