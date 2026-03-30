ABD'li yetkililer ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan yaklaşık 450 kilogram uranyumu çıkarmak için sadece kıyıdaki adalara değil, aynı zamanda İran topraklarının içine de kara operasyonuna hazırlandığını aktardı.

Bu operasyon planı ABD kuvvetlerinin günlerce ülke içinde kalmasını gerektirecek, riskli olduğu kadar yıkıcı bir işgale işaret ediyor. Yetkililere göre Trump henüz kesin kararını vermedi.

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre Trump, "ABD askerlerinin güvenliğini önemsiyor" ancak "ran’ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme hedefi doğrultusunda bu fikre sıcak bakıyor.

Operasyon, Irak savaşından beri ABD ordusunun gerçekleştirdiği en büyük kara operasyonu olma riskini taşıyor.

Saldırının tek riski, askeri zaiyat da değil. Saldırı gerçekleşirse İran'ın Körfez'deki su arıtma tesisleri dahil olmak üzere kritik altyapıyı vurması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu operasyon savaşı yazın sonuna kadar uzatabilir, ABD'yi korkulan 'sonsuz savaşa' çekebilir.

ASIL HEDEF, URANYUM STOKLARI

Trump, İran ile görüşmeleri hazırlayan danışmanlarına uranyumun teslim edilmesini savaşın sona ermesi için bir şart olarak sunmaları talimatını verdi.

İran’ın masada geri adım atmaması durumunda malzemenin askeri operasyonla ele geçirilmesi planlanıyor. Pakistan, Türkiye ve Mısır arabuluculuk yapmayı sürdürüyor.

Washington ve Tahran arasında henüz doğrudan bir temas kurulmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Pentagon'un görevi başkomutana maksimum seçenek sunmak üzere hazırlık yapmaktır. Bu durum başkanın nihai bir karar verdiği anlamına gelmemektedir" dedi.

İran’ın elinde geçen yılki hava saldırıları öncesinde yüzde 60 saflıkta 400 kilogramdan fazla uranyum bulunuyordu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi malzemenin İsfahan ve Natanz bölgelerindeki tesislerde tutulduğunu tahmin ediyor.

Trump gazetecilere verdiği demeçte İran’ın talepleri karşılaması gerektiğini sert bir dille vurguladı.

Trump uranyum stoklarına atıfta bulunarak "İran bizim taleplerimizi yerine getirmek zorunda aksi halde bir ülkeleri kalmayacak. Bize o nükleer tozları teslim edecekler" ifadelerini kullandı.