İngiltere Championship’te nefesler tutuldu. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off’larda sezonun kader maçına çıkıyor. İngiltere Premier Lig hedefine adım adım yaklaşan Hull City’de tüm gözler rövanş maçına çevrildi. KRİTİK GÜN BUGÜN İlk maçta golsüz eşitlikle ayrılan Hull City, Premier League hayalini sürdürebilmek için bu kez deplasmanda Millwall karşısına çıkacak. Millwall ile Hull City arasındaki play-off rövanş mücadelesi bu akşam TSİ 22.00’de oynanacak. Kritik karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hull City turu geçmesi durumunda finala yükselecek ve Premier Lig yolunda önünde artık tek engel kalacak.

