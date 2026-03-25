Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel hakkında 'evrakta sahtecilik' gerekçesiyle 1 Milyon liralık tazminat davası ve suç duyurusunda bulundu. Eski AKP'li milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, gelişmeyi katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

Detayları SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu anlattı:

"- Akın Gürlek böyle bir tazminat davası açacağını beyan etmişti ancak maliyetini bugün öğrenmiş olduk. Çok uzun bir süredir Özgür Özel ve Akın Gürlek arasında sert söylemler olduğunu biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar oldu. 19 Mart'tan birkaç gün öncesinde Özel, Gürlek'e ait mal varlığı paylaşımında bulundu. Akın Gürlekte evrakta sahtecilik sebebiyle de suç duyurusunda bulundu. 1 Milyon Liralık bir tazminat davası olduğunu öğrenmiş oldu.

- Akın Gürlek üzerimde dört konut dışında tapu yok dedi.

- Malvarlığı tartışmalarından sonra Akın Gürlek ilk açıklamada dedi ki "Yeni bir soruşturma dosyasının açılmasından paniklediği için Özel bunu yaptı" demişti. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'da adaylık sürecinde para verdiği iddiasını öne sürdü Bakan. Pek çok CHP'li nasıl bir milletvekilinin telefon kayıtları inceleniyor demişti. Özgür Özel panikledi, endişelendi demiş.

- Bunun üzerine 15 Ocak 2024'te Özgür Özel'in Ankara'da olduğunu açıklamıştı CHP. Muhittin Böcek de bir açıklama yaptı.

- Muhittin Böcek ile ilgili daha ağır bir dosyanın gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor dedi Şamil Tayyar. Yeni bir dosyanın gelme ihtimalinden bahsetmesi önemli diyor. Muhittin Böcek'in iki şoförü de gözaltına alındı biliyorsunuz."